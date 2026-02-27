Cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento, la ley activa automáticamente lo que se denomina sucesión intestamentaria. En este escenario, es el Código Civil el encargado de designar a los herederos y las proporciones de la masa hereditaria. Este proceso suele derivar en trámites burocráticos más extensos, posibles enfrentamientos entre familiares, mayores gastos legales y, frecuentemente, resultados que no reflejan la voluntad real del fallecido. A pesar de las complicaciones, la sucesión intestamentaria puede gestionarse ante un notario público, siempre y cuando todos los posibles herederos estén en total acuerdo. Sin embargo, si surge el mínimo desacuerdo, el trámite debe trasladarse obligatoriamente ante un juez mediante un juicio sucesorio. Es importante considerar que la vía notarial destaca por ser más rápida aunque costosa, mientras que la vía judicial suele ser más económica pero considerablemente más lenta. Contar con una sucesión testamentaria cambia el panorama por completo, ya que la voluntad del testador adquiere fuerza legal. Además de reducir tiempos y costos, permite elegir libremente a los herederos, designar un albacea de confianza y realizar legados específicos, como asignar bienes determinados a personas distintas. Una de las dudas más comunes es si se deben enlistar todos los bienes; la respuesta es no. Se puede otorgar testamento sin presentar escrituras o documentos específicos, permitiendo la designación de un heredero universal que reciba la totalidad del patrimonio. El testamento solo entra en vigor al momento del fallecimiento, por lo que el testador conserva el derecho de vender, donar o modificar su patrimonio y el documento mismo tantas veces como lo considere necesario durante su vida. En México, la edad mínima para testar varía según el estado: desde los 14 años en lugares como Puebla o Sinaloa, hasta los 18 en Jalisco y Michoacán, aunque la mayoría del país permite hacerlo desde los 16 años. Respecto a las deudas del fallecido, estas no se heredan directamente de forma personal. Los pasivos se liquidan utilizando los bienes de la propia sucesión antes de la distribución de la herencia. Si las deudas superan al patrimonio, los herederos tienen la opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario —para no comprometer sus bienes personales— o simplemente renunciar a ella si consideran que no les resulta conveniente. Existen aquellos que son de los más comunes y frecuentes, que suelen evitar discusiones y problemas con la sucesión: Mienstras que los especiales van desde: En el sistema legal mexicano existen diversos tipos de testamentos, siendo el “Público Abierto” el más recomendable por realizarse ante notario e inscribirse en el Registro Nacional de Testamentos. Es vital recordar que la ley protege el derecho a recibir alimentos de hijos menores, personas con discapacidad o padres dependientes, incluso si estos no fueron incluidos originalmente en el testamento. Esta flexibilidad permite planear el futuro patrimonial con libertad, asegurando que se respeten los deseos del testador y se eviten conflictos familiares prolongados tras su partida.