Cuándo los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán su pago de noviembre.

En esta noticia ¿Cuáles son las próximas fechas de pago?

Las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE ya pueden apuntar en el calendario cuándo les llegará el pago de noviembre. De acuerdo con el Calendario de Pagos 2026, el depósito se realizará el 29 de octubre, es decir, unos días antes de que arranque el mes que corresponde.

El instituto, encabezado por su director general, Martí Batres Guadarrama, publicó de manera oficial el calendario para quienes están afiliados al organismo. Además, informó que la primera parte del aguinaldo se entregará en la primera quincena de noviembre de 2026.

¿Qué es el ISSSTE y a quiénes atiende?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959.

Su misión, según información oficial de la Secretaría de Hacienda, es contribuir al bienestar integral de las y los trabajadores al servicio del Estado, así como de pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, mediante seguros, prestaciones y servicios.

Entre esos servicios sociales están los turísticos y los de atención para el bienestar y desarrollo infantil. Y en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el instituto refrenda su compromiso de garantizar los derechos de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, de acuerdo al comunicado oficial de la institución.

El ISSSTE anunció el Calendario de Pagos 2026 a personas pensionadas y jubiladas desde principio de año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las próximas fechas de pago?

El calendario oficial marca los siguientes depósitos para lo que resta del año:

Pago de noviembre: 29 de octubre.

Primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre de 2026, sin una fecha más precisa por ahora.

Pago de diciembre: 27 de noviembre.

El ISSSTE deposita la pensión antes de que inicie el mes al que corresponde, así que conviene estar pendiente del banco con tiempo.

Quienes tengan dudas sobre el pago, lo más seguro es consultar únicamente los canales oficiales del instituto y evitar compartir datos personales con terceros.