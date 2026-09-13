Oficial | Claudia Sheinbaum busca eliminar el dinero en efectivo y ordena a todos los mexicanos a usar la tecnología para pagar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que envío al Congreso una iniciativa para crear una Ley de Economía Digital, con la que busca reducir de manera gradual el uso de dinero en efectivo en las operaciones comerciales de México.

Recientemente, la mandataria explicó que la propuesta forma parte de las reformas contempladas dentro del Paquete Económico 2027, presentado ese mismo día ante el Poder Legislativo por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Oficial | Claudia Sheinbaum busca eliminar el dinero en efectivo y ordena a todos los mexicanos a usar la tecnología para pagar Imagen creada con IA

Por el momento, es importante aclarar que la medida no constituye un decreto presidencial ni una disposición vigente. Se trata de una iniciativa que deberá ser analizada y, eventualmente, aprobada, modificada o rechazada por el Congreso.

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Economía Digital?

De acuerdo con Sheinbaum, el proyecto establecerá plazos y metas concretas para reducir progresivamente la utilización de billetes y monedas en las operaciones cotidianas y fomentar, en su lugar, el uso de medios de pago electrónicos.

“Vamos a enviar la Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos” , explicó la presidenta desde Palacio Nacional.

Entre las medidas que se han anticipado se encuentran:

Plazos establecidos para disminuir gradualmente el uso de efectivo en las operaciones comerciales.

Promoción de plataformas digitales de pago y cobro , con el propósito de facilitar y brindar mayor seguridad a las transacciones.

Disminución de las comisiones bancarias relacionadas con los pagos electrónicos.

Incentivos y capacitación para micro y pequeñas empresas, para facilitar su incorporación a los sistemas de cobro digital sin perjudicar sus ingresos.

La presidenta también vinculó la digitalización de los pagos con cuestiones de seguridad y formalización económica, al señalar que este tipo de herramientas fueron usadas en otros países para reducir determinados fraudes asociados al manejo de efectivo.

Aspectos que todavía no fueron definidos

Aunque el anuncio ya fue realizado, todavía no se conocen los detalles técnicos de la iniciativa. El Gobierno federal no precisó cuáles serán los:

Plazos definitivos

Montos límite para las operaciones en efectivo

Onligaciones que deberán cumplir ciudadanos y establecimientos

Tampoco se confirmó si el proyecto establecerá límites obligatorios para los pagos en efectivo, tanto para empresas como para particulares, ni qué tipo de sanciones podrían aplicarse en caso de incumplimiento.

La presidenta adelantó que los detalles serán explicados en próximas conferencias, una vez que el proyecto avance en su análisis legislativo. Por ello, los alcances definitivos de la Ley de Economía Digital se conocerán cuando la iniciativa sea presentada y discutida formalmente ante los legisladores.

Paquete Económico del Gobierno para 2027

El Paquete Económico 2027 deberá continuar ahora con el proceso legislativo correspondiente. Entre los plazos señalados se encuentra el 20 de octubre, fecha límite para que la Cámara de Diputados revise y vote la Ley de Ingresos.

Además, durante esta semana se analizarán distintas propuestas relacionadas con el apoyo a micro y pequeñas empresas, así como medidas destinadas a simplificar trámites, con la participación de la Secretaría de Economía.

Será durante este proceso cuando se definan los alcances finales de la Ley de Economía Digital y se determine hasta qué punto podría modificar el uso del efectivo en México.