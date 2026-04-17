Grupo Gicsa, desarrolladora de centros comerciales, oficinas y proyectos de uso mixto, anunció su intención de deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores ante la baja bursatilidad y limitada liquidez del mercado accionario local. Aunque la emisora enmarcó la decisión dentro de un proceso de “evolución estratégica”, reconoció que el mercado presenta poco volumen operado y escasas oportunidades para monetizar posiciones. Como parte del plan, lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el total de las acciones en circulación en manos del público inversionista. Tras el anuncio, los títulos de GICSA reaccionaron con fuerza y subieron 10.53%, para cotizar en 3.15 pesos por unidad (Ciudad de México 10:41 horas). De acuerdo con el documento enviado al mercado, la compañía ofrecerá 3.80 pesos por acción, lo que implica una prima de 33.33% frente al precio de cierre de 2.85 pesos registrado el 16 de abril. La firma también vinculó la decisión con una estrategia para optimizar su estructura financiera y mejorar la eficiencia operativa, luego de haber mitigado los efectos derivados de la pandemia. Pero el movimiento no se limita a salir de Bolsa. Gicsa adelantó que evalúa distintas alternativas estratégicas para su “metamorfosis”, entre ellas posibles fusiones, escisiones, reorganizaciones corporativas, uso de incentivos fiscales, venta de activos a vehículos más eficientes e incluso adquisiciones. En ese sentido, la empresa aseguró que mantiene conversaciones constantes con accionistas y terceros, aunque sin confirmar aún un proceso específico. Gicsa debutó en la Bolsa en junio de 2015 a un precio de 17 pesos por acción. Desde entonces, los títulos bursátiles enmarcaron una tendencia descendente que acumula una caída de 81.5% en valor de mercado, según estimaciones. Con este movimiento, la compañía se suma a otras emisoras como Grupo Bachoco, Grupo Lala, Aleatica y Grupo Aeroméxico, que en años recientes optaron por abandonar el mercado bursátil ante la falta de liquidez. En total, cerca de 34 empresas han salido de la Bolsa mexicana en los últimos 11 años. A la lista reciente se suman Grupo México Transportes, Grupo Elektra, Grupo Sanborns e Interceramic.