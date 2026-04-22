El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó 2026 con resultados al alza, impulsado por un mayor dinamismo en el mercado accionario y de derivados, logrando limitar el impacto de la salida de empresas de Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea. En el primer trimestre, los ingresos del grupo crecieron 7.35% anual, para ubicarse en 1,212 millones de pesos, favorecidos por una mayor actividad transaccional y operaciones relevantes como la llegada de Fibra Park Life y la oferta subsecuente de Fibra Mty, que en conjunto levantaron 8,884 millones de pesos. Este impulso logró compensar parcialmente la salida de emisoras como Grupo Elektra y Grupo México Transportes, que generaron una contracción de 6% en el mercado. La rentabilidad operativa —medida a través del EBITDA— avanzó 6% anual, al pasar de 647 millones a 685 millones de pesos. Sin embargo, la utilidad neta de la parte controladora se mantuvo prácticamente sin cambios, en 437 millones de pesos, reflejando presiones que limitaron la expansión del resultado final. “El inicio de año refleja un entorno de mercado particularmente dinámico, caracterizado por mayor volatilidad y actividad transaccional”, señaló el grupo, al destacar que este contexto favoreció a los negocios más sensibles al volumen. El impulso reciente al Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) comenzó a reflejarse en los resultados, con un incremento de 7 millones de pesos en ingresos y un alza de 21% en la actividad, impulsada principalmente por los contratos futuros del dólar-peso. No obstante, el desempeño fue desigual. Los swaps de TIIE de Fondeo registraron una caída de 37% en el promedio diario y de 10% en el interés abierto, en parte por una menor participación de inversionistas institucionales. En paralelo, el MexDer amplió su oferta con nuevos contratos de derivados sobre acciones de emisoras como Bolsa, Volaris, Vesta, Liverpool y Chedraui, en un intento por dinamizar el mercado. Aunque el grupo anticipa que el dinamismo podría moderarse en los próximos meses, destacó que su modelo de negocio le permite capitalizar episodios de volatilidad. Sin embargo, el mercado local aún enfrenta retos estructurales. Casos como el anuncio de desliste de Gicsa, ante la falta de liquidez y bursatilidad, mantienen la cautela entre inversionistas. En este contexto, el MexDer prevé seguir ampliando su portafolio con nuevos contratos de futuros y opciones sobre acciones de empresas como Rotoplas, Grupo Ollamani y Médica Sur.