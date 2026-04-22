Grupo Cementos Chihuahua (GCC) reportó un aumento del 19,8% en sus ventas al primer trimestre de 2026. En su reporte, la compañía de producción y comercialización de cemento, concreto, y servicios relacionados con la industria de la construcción adjudicó el aumento a mayores volúmenes de concreto y cemento en Estados Unidos y México, así como mayores precios de concreto en ambos países. Las ventas netas consolidadas en dicho periodo alcanzaron los u$s 295.4 millones, en comparación a US$246.5 millones en el primer trimestre de 2025. Excluyendo la apreciación del peso ante el dólar estadounidense aumentaron 14.1%. En su reporte enviado la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Enrique Escalante, director general de GCC, mencionó que la compañía inició el año con un sólido desempeño, “alcanzando un crecimiento sobresaliente en ingresos y en utilidades, impulsado por ejecución operativa disciplinada, condiciones climáticas favorables y una mayor actividad en nuestros mercados”. La compañía, fundada en 1941, reportó que el EBITDA aumentó 18.3% a u$s 87.1 millones, con un margen EBITDA de 29.5%. En el mercado mexicano, las ventas incrementaron 28.2% reflejando un incremento en los volúmenes de cemento y concreto de 12.8% y 5.9%, respectivamente. Cabe señalar que en México los precios de concreto aumentaron 1.2%. Para la compañía mexicana, Estados Unidos es el mercado más relevante, pues las ventas representaron el 66% de las ventas netas consolidadas del primer trimestre de 2026. Mientras que el mercado mexicano aportó 34%. En Estados Unidos las ventas incrementaron 15.9%, debido al aumento en los volúmenes de concreto y cemento de 15.9% y 10.6%, respectivamente, durante el primer trimestre del año. En el país vecino, los precios del concreto incrementaron 27.8%. El segmento con mayor dinamismo durante el trimestre fue el sector de infraestructura en dicho país.