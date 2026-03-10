Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó todas las demandas presentadas contra el exchange de criptomonedas Binance bajo la Ley Antiterrorista (ATA), al concluir que los demandantes no lograron probar que la plataforma haya asistido, participado o conspirado con organizaciones terroristas. La empresa informó que la decisión fue emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en un fallo de 62 páginas que rechazó las acusaciones presentadas por 535 demandantes, quienes alegaban que Binance había proporcionado apoyo material relacionado con 64 ataques terroristas. De acuerdo con el tribunal, los demandantes no lograron demostrar las afirmaciones centrales del caso, entre ellas que Binance hubiera ayudado a terroristas, se hubiera asociado con los ataques, buscado promoverlos o conspirado con organizaciones vinculadas a ellos. “Esta desestimación es una completa vindicación de todas las falsas acusaciones”, afirmó Eleanor Hughes, asesora legal general de Binance. La directiva señaló que el tribunal rechazó de manera “inequívoca” la narrativa que vinculaba a la plataforma con actividades terroristas y sostuvo que la empresa había mantenido desde el inicio que las acusaciones carecían de fundamento. Aunque el tribunal desestimó todas las reclamaciones, otorgó a los demandantes un plazo de 60 días para presentar una demanda enmendada, a la luz de una reciente decisión de apelación. No obstante, Binance consideró que las deficiencias señaladas por el juez son estructurales y que difícilmente podrán ser corregidas en una nueva versión del litigio. La compañía aseguró que las acusaciones ya fueron revisadas y rechazadas de forma exhaustiva en el proceso judicial. Tras el fallo, la firma reiteró que ha invertido en infraestructura de cumplimiento, gobernanza legal y relación con reguladores para fortalecer sus controles dentro de la industria de activos digitales. Según la empresa, la resolución judicial confirma que sus operaciones no apoyan ni facilitan actividades terroristas. Binance añadió que continuará colaborando con reguladores a nivel global y emprendiendo acciones legales cuando considere que existen narrativas erróneas sobre su operación.