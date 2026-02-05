Usuarios de redes sociales han reportado un sofisticado fraude en el que delincuentes se hacen pasar por empleados de BBVA utilizando un número que parece ser el oficial de la institución financiera. El usuario @EmilioCadernMne alertó sobre este modus operandi que logra engañar a las víctimas mediante un nivel de ingeniería social nunca antes visto, según describió el afectado. Durante la llamada fraudulenta, los delincuentes manipulan simultáneamente la aplicación bancaria de la víctima, lo que genera un doble ataque coordinado. Este método ha resultado particularmente efectivo porque combina la suplantación telefónica con el acceso no autorizado a las cuentas bancarias de los usuarios. El usuario Emilio Calderón explicó detalladamente cómo operan los estafadores con el objetivo de prevenir más casos. El afectado señaló que la llamada fue profesional, con folios de grabación y todo tipo de detalles que le dieron credibilidad. El usuario, también conocido en redes sociales como Ziggy Starbucks, acudió a una sucursal de BBVA donde confirmó que fue víctima de fraude. Sin embargo, el banco se deslindó de esta situación argumentando que el depósito no salió directamente de su cuenta bancaria, sino que su aplicación fue manipulada. El afectado acusó fallas en la seguridad de la aplicación del banco que permitieron este tipo de manipulación externa. Al respecto, BBVA recordó que no realiza llamadas de salida mediante su número oficial. Este caso representa un avance en las técnicas de fraude bancario, combinando suplantación de identidad telefónica con manipulación tecnológica simultánea de las aplicaciones móviles. Los expertos recomiendan nunca proporcionar datos personales o realizar movimientos bancarios durante llamadas no solicitadas, incluso si el número parece oficial.