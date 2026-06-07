Yaiza Canosa, destacada empresaria española: “Si tuviese un hijo, le diría que haga todo lo posible por no emprender”. (Fuente: Captura Youtube - @nudeproject).

En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más valorada entre las alternativas profesionales disponibles. Son principalmente los jóvenes quienes promueven esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

No obstante, son numerosos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento se encuentra colmado de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten un aspecto común: las ganas y el esfuerzo por materializar un proyecto.

En este contexto, Yaiza Canosa, una empresaria española de 32 años que inició su trayectoria emprendedora a los 16 años, se destaca. La joven es la fundadora de GOI, el primer operador logístico especializado en el transporte, montaje e instalación de productos voluminosos en toda España. En una entrevista para el pódcast Nude Project, la empresaria compartió sus comienzos como emprendedora y la realidad que pocos revelan detrás de crear una empresa.

La verdad oculta sobre los emprendimientos

Durante la entrevista, Canosa profundizó en los aspectos de su carrera profesional. La emprendedora estableció una compañía de datos a la edad de 16 años, la cual vendió a los 19 al percatarse de que no era el sector adecuado para ella. A partir de ese momento, trabajó como empleada por primera vez, pero pronto descubrió su deseo de convertirse en su propia jefa.

La concepción de GOI se presentó cuando Canosa se trasladó a Galicia. Su familia le enviaba grandes cajas con verduras frescas y ella identificó una oportunidad comercial al notar la falta de un operador logístico que gestione pedidos superiores a los 40 kg. “Así fue como surgió, carecía de conocimiento en logística. En la primera reunión con un cliente no sabía absolutamente nada de lo que estaba diciendo“, confesó.

Yaiza Canosa, exitosa empresaria española: “Si tuviese un hijo, le diría que haga todo lo posible por no emprender” (foto: Captura Youtube - @nudeproject).

Consejos de una joven empresaria para quienes quieren emprender

“He estado a punto de arruinarme en numerosas ocasiones con el proyecto. Actualmente, se observa que va todo bien y generamos una considerable facturación y debo decir que considero que tengo mucha suerte y que la vida me favorece. No obstante, la realidad es que en sus inicios existían altas probabilidades de arruinarme e hipotecarme. Es necesario estar algo desequilibrado para asumir un riesgo de esa índole y no lo aconsejo", manifestó. “No lo aconsejo ni considero que sea un camino a seguir. Es pertinente mencionarlo, ya que la mayoría habla sobre las cosas que funcionan“, agregó durante la entrevista.

Los mayores problemas de emprender, según Yaiza Canosa. Freepik

“Si llegara a tener un hijo, le exhortaría a que por favor hiciese todo lo posible por no emprender“, expresó. La empresaria confió en el pódcast que decidió emprender porque siempre fue una aspiración suya, aunque admite que fue una decisión arriesgada e imprudente.

No obstante, Yaiza también subrayó que para ella no existe otra opción más que emprender: “No podría dedicarme a otra cosa y soy la persona más feliz al respecto. Si me ofrecieran 1.000 euros por realizar lo que hago, lo haría, no hay nada que equipare lo que hago ni que me valga la pena de otra manera".

Finalmente, Canosa reflexionó sobre la esencia del emprendimiento y la presión inherente que esta profesión conlleva: "Para mí es innato: es todo o nada. Ya sea que llevemos esto a cabo o colapsamos, dado que es parte de nuestro ser". La conclusión de la empresaria es que es una oportunidad laboral “arriesgada”, aunque puede generar resultados positivos.