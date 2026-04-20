La banda de metal australiana, AC/DC, con 53 años de existencia, sigue moviendo masas y después de 15 años de ausencia en México, vendieron 3 fechas en el Estadio GNP, a las que asistieron más de 195 mil personas. Sin embargo, no solo se trata de la amplia convocatoria, que parecieran tan explosiva como el TNT, sino de que poco más de 4 de cada 10 asistentes recorrieron sin dudarlo la carretera al infierno para tener un asiento en el recinto que vio a Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney rockear a todo volumen, de acuerdo con datos de Ocesa. Este concierto muestra que la capital del país se consolidó como uno de los principales destinos globales de turismo de entretenimiento, pero que no se limita a los conciertos, sino que se extiende a festivales y competencias deportivas de alto nivel. “Este crecimiento no solo fortalece la proyección internacional de la capital, sino que también genera impactos económicos tangibles en sectores clave como la hotelería, los restaurantes y el comercio”, señala Ocesa. Los tres conciertos atrajeron a fans provenientes de 56 países, según datos de Ticketmaster México. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México señaló que el año pasado la capital recibió a aproximadamente 15.5 millones de turistas, lo que le permitió superar los niveles previos a la pandemia y confirmar la tendencia de recuperación. En ese mismo periodo, la derrama económica generada por turistas hospedados en hoteles se estimó en alrededor de u$s 8,000 millones. Ocesa precisa que el turismo de entretenimiento es uno de los principales catalizadores para esta rama de la economía y que los eventos masivos generan incrementos en la ocupación hotelera, el consumo y la movilidad urbana. En especial, los eventos internacionales son los que generan más atención en la población nacional y extranjera, señala Ocesa. En 2025, el gasto promedio de turistas internacionales superó MXN $27,000 pesos por visitante, y se espera que este 2026 sea uno de los de mayor impacto para el país en los últimos años, de acuerdo con datos de la Sectur capitalina. Esto se deberá al impacto adicional esperado por el Mundial de Futbol, a lo que se suman eventos como el Gran Premio de México, o el concierto por el 50 aniversario de Iron Maiden. La cartelera del Estadio GNP para el resto del año incluye figuras como The Weekend, P!nk, BTS, Bruno Mars, System of a Down y Harry Styles.