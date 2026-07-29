Ignacio Deschamps estuvo al frente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México durante 29 meses.

Banamex anunció que Ignacio Deschamps concluyó su rol como miembro y presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, a partir de este miércoles 29 de julio.

Sucursal de Banamex Cortesía Banamex

En un comunicado, el banco de Fernando Chico Pardo señaló que Ignacio “Nacho” Deschamps fue electo por la asamblea de accionistas del grupo como miembro de los Consejos de Administración del Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México, asumiendo la presidencia de ambos el 1 de diciembre de ese mismo año, una vez que se concretó la separación entre Banamex y Citi México.

Para el 15 de diciembre de 2025, Fernando Chico Pardo se convirtió en el accionista de referencia y asumió la presidencia del Grupo Financiero, mientras Nacho se mantuvo como presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México.

Banamex añadió que en su gestión Ignacio Deschamps aportó la experiencia de más de 40 años en el sector financiero mexicano, que le permitió consolidar un Consejo de Administración y un gobierno corporativo sólido.

Además, como parte de sus objetivos impulsó un proceso de evolución tecnológica y fortalecimiento del equipo ejecutivo que apoyó la ejecución de los planes estratégicos de Banamex.

“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución. Su participación contribuyó a dar continuidad a nuestros objetivos e impulsar nuestro gobierno corporativo. Sin duda, Nacho ha dejado huella en la construcción de un Banamex más moderno y digital, eficiente y centrado en el cliente. Le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, destacó Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Internacional de Citi, agradeció el liderazgo de Nacho en el Consejo durante la transición, así como sus aportaciones en los 29 meses que ocupó el cargo.

“Su actuación en el Consejo de Administración y su credibilidad y conocimiento del negocio bancario fueron determinantes en el proceso histórico del banco, en un entorno cada vez más dinámico y competitivo”, añadió Torres Cantú.

Por su parte, Ignacio Deschamps aseguró que se retira del cargo con la sensación de “una misión cumplida”.

“Me ilusiona mucho ver a Banamex creciendo con ambición más que el mercado y ejecutando con éxito su plan de negocios y de modernización tecnológica. Gracias a Citi por la confianza, así como al Consejo y al equipo ejecutivo por implicarse con tanta dedicación en esta etapa en la que Banamex ha alcanzado hitos estratégicos importantes, avanzando firmemente hacia su desconsolidación y eventualmente la oferta pública. Estoy convencido que no podría dejar en mejores manos la Presidencia del Consejo que en Fernando Chico Pardo y les deseo el mayor de los éxitos,” añadió.

Deschamps comentó que buscará participar y asesorar en otros proyectos relacionados con los nuevos retos de tecnología y operaciones a los que se enfrenta el sector financiero.