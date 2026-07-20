En el 72% de los casos, los delincuentes utilizaron la identidad de marcas reconocidas, entre ellas Volaris, Aeroméxico, Booking, Expedia, Xcaret y Best Day, mediante sitios web clonados.

Con el arranque del periodo vacacional de verano, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México alertó sobre un incremento este año de 3% con respecto a 2025 en los llamados “montaviajes”, un esquema de fraude que aprovecha la búsqueda de ofertas turísticas, principalmente online, para engañar a los consumidores con paquetes vacacionales inexistentes.

El Consejo Ciudadano señaló que en el 72% de los casos, los delincuentes utilizaron la identidad de marcas reconocidas, entre ellas Volaris, Aeroméxico, Hoteles RIU, Booking, Grupo Oasis, Expedia, Xcaret y Best Day, mediante sitios web clonados o perfiles falsos en redes sociales para dar credibilidad a las ofertas falsas.

Los estafadores suelen atraer a las víctimas mediante promociones con precios considerablemente inferiores a los del mercado, ofreciendo supuestas reservaciones de hoteles, vuelos, transporte o tours que finalmente no existen.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, los destinos de playa son el principal blanco, pues Cancún concentra el 43% de los reportes de montaviajes, seguido por Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta.

El organismo informó que durante las temporadas vacacionales ha atendido más de 1,637 reportes relacionados con este tipo de fraude.

El impacto económico puede ser considerable. En el 57% de los casos, las víctimas realizaron depósitos bancarios de entre MXN $10,000 y 30,000 pesos, aunque el monto más alto reportado alcanzó los MXN $2 millones de pesos.

El Consejo Ciudadano señaló además que, si bien más de la mitad de las personas atendidas tiene más de 50 años, este grupo concentra el 30% de los casos, lo que lo convierte en uno de los sectores más vulnerables.

Ante este escenario, el organismo recomendó desconfiar de ofertas con descuentos excesivos, evitar contratar paquetes a través de enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes sospechosos, verificar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo, consultar referencias en la Profeco y confirmar directamente con hoteles y aerolíneas que exista una relación comercial con la agencia que promociona el viaje.