Uno de cada tres adultos a nivel global planea participar en apuestas deportivas durante la Copa Mundial, según Jumio.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el 94% de las transacciones se realizó sin efectivo y el 88% de los pagos se efectuó mediante tecnología sin contacto. De cara a la Copa del Mundo 2026, expertos anticipan que el volumen de operaciones digitales volverá a dispararse, poniendo a prueba la capacidad de bancos, fintechs y plataformas tecnológicas de toda América Latina.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo movilizará a millones de aficionados, también impulsará pagos digitales, reservas de viajes, compras online, suscripciones a servicios de streaming y apuestas deportivas, lo que podría producir una presión adicional sobre la infraestructura financiera y tecnológica de la región.

Según datos de Visa, los turistas suelen gastar hasta un 30% más durante este tipo de eventos, lo que se traduce en un mayor volumen de transacciones electrónicas y una necesidad creciente de operar en tiempo real sin interrupciones.

El Mundial 2026 impulsará las transacciones digitales y el comercio electrónico

La expectativa en torno al torneo ya comienza a reflejarse en distintos sectores de la economía digital donde para los bancos, procesadores de pagos y plataformas tecnológicas, el desafío será responder a una demanda extraordinaria sin afectar la experiencia de los usuarios.

Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology, aseguró que el Mundial 2026 “pondrá a prueba la capacidad de la infraestructura financiera de la región para procesar millones de transacciones simultáneas, de forma segura y sin interrupciones”. La compañía registró durante el último año un crecimiento del 157% en volumen transaccional en América Latina, una muestra del avance de los pagos digitales en la región.

El comercio electrónico también espera beneficiarse del fenómeno. Álvaro Umaña, gerente de Relacionamiento de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), explicó que eventos globales como el Mundial impulsan decisiones de compra relacionadas con tecnología, entretenimiento, turismo y servicios digitales.

En este sentido, las cifras respaldan esa tendencia ya que entre noviembre de 2025 y enero de 2026, las ventas minoristas de televisores crecieron en promedio un 32% interanual en Colombia, mientras que las importaciones de estos dispositivos aumentaron un 44,9%, según datos citados por la CCCE.

El Mundial 2026 impulsará millones de pagos digitales, compras online y transacciones en tiempo real en América Latina. ChatGPT

Cabe destacar que el impacto también alcanza a las plataformas de streaming, que históricamente registran aumentos en sus suscripciones durante los ciclos mundialistas, así como al sector turístico donde la plataforma Despegar reportó un incremento del 173% en las búsquedas hacia ese destino, antes del Mundial Qatar 2022.

Phishing, boletos falsos y robo de identidad: las amenazas que preocupan durante el Mundial 2026

Expertos en seguridad advierten que eventos de alcance global suelen venir acompañados de campañas masivas de fraude, phishing y suplantación de identidad, lo que podría representar una oportunidad para los ciberdelincuentes.

David López Agudelo, vicepresidente de ventas de AppGate para Latinoamérica, señaló que cada Mundial genera una oleada de sitios falsos de venta de entradas, aplicaciones clonadas de streaming, promociones inexistentes y ataques diseñados para robar información personal y financiera de los usuarios, pero la amenaza no se limita a los consumidores porque, según el informe Fraud Beat 2026, las estafas y suplantaciones de identidad en redes sociales ya representan una de las principales vías de fraude digital, y el sector financiero concentra el 35,5% de las amenazas confirmadas.

Además, el Anti-Phishing Working Group registró 3,8 millones de ataques de phishing durante 2025, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Sin embargo, el problema no termina allí ya que la expansión de las apuestas online agrega una capa adicional de complejidad.

De acuerdo con el Estudio de Identidad Online 2026 de Jumio, uno de cada tres adultos a nivel global planea participar en apuestas deportivas durante la Copa Mundial. Asimismo, el 20% utilizará una plataforma de apuestas por primera vez y el 33% planea abrir una nueva cuenta para participar durante el torneo.

Para Samer Atassi, vicepresidente para Latinoamérica de Jumio, este escenario obliga a las empresas a fortalecer los procesos de verificación de identidad. “Los pagos instantáneos y el fraude instantáneo viajan a la misma velocidad”, advirtió.

El desafío para bancos y fintechs será operar sin margen de error

Más allá del crecimiento de las transacciones y los riesgos de fraude, la principal preocupación de la industria será garantizar la continuidad operativa de sistemas que deberán funcionar bajo una demanda extraordinaria. Alejandro Masseroni, Regional Sales Leader – NextGen Financial Services de Temenos, sostuvo que el Mundial 2026 será una prueba para la infraestructura bancaria de la región, que deberá procesar millones de operaciones simultáneas, en múltiples monedas y en tiempo real.

“La gran oportunidad para América Latina es demostrar que su sistema financiero está a la altura del momento, pero eso solo es posible si la infraestructura fue construida para operar sin interrupciones y a escala”, afirmó.

Por otro lado, los riesgos de ataques dirigidos a proveedores tecnológicos también generan preocupación ya que, según Germán Patiño, vicepresidente senior de Lumu Technologies para América Latina, los ecosistemas interconectados que participan en eventos masivos pueden convertirse en objetivos de ataques a la cadena de suministro, una modalidad que busca comprometer a múltiples organizaciones a través de un único proveedor.

Según el ejecutivo, la rápida digitalización de la región ha ampliado la superficie de ataque para amenazas orientadas al robo de credenciales bancarias y datos de comercio electrónico, un escenario que podría intensificarse durante el Mundial.

En ese contexto, los especialistas coinciden en que el éxito tecnológico del Mundial 2026 no dependerá únicamente de la capacidad de procesar más transacciones, sino de la capacidad de detectar amenazas con rapidez, proteger la identidad de los usuarios y garantizar la disponibilidad de servicios críticos durante uno de los eventos con mayor actividad digital del planeta.