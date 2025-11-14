El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha confirmado que no todos los pensionados recibirán aguinaldo en noviembre de 2025, dado que el acceso a este beneficio está condicionado al régimen bajo el cual se gestionó la jubilación.

Este pago, que es anticipado por millones de adultos mayores, constituye un significativo alivio económico previo a las festividades decembrinas.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial del IMSS, existen dos leyes que regulan las pensiones: la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) y la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97).

Únicamente los trabajadores que iniciaron su cotización bajo esta última, en particular aquellos con pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, tendrán derecho a recibir el aguinaldo correspondiente al cierre del año.

Beneficiarios del aguinaldo del IMSS en 2025

El instituto recordó que cada persona puede verificar su régimen de pensión en el portal oficial del IMSS o en su comprobante mensual, para confirmar si tiene derecho al pago del aguinaldo.

El IMSS informó que los jubilados bajo la Ley 97 no recibirán aguinaldo en 2025, ya que este régimen funciona con cuentas individuales administradas por las Afores, donde los pagos dependen del ahorro acumulado por cada trabajador.

Por el contrario, quienes se pensionaron conforme a la Ley 73 sí obtendrán este beneficio, equivalente a una mensualidad completa de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas adicionales.

Aguinaldo 2025: Monto y calendario de pagos pendientes

En este sentido, el IMSS y el ISSSTE han confirmado el calendario de pagos para el año 2025:

El aguinaldo 2025 tiene fechas establecidas para los jubilados del IMSS e ISSSTE. Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 recibirán una mensualidad completa el 3 de noviembre, junto con su pago habitual, mientras que aquellos que cotizan bajo la Ley 97 no contarán con este beneficio.

Pensión IMSS

Noviembre 2025: 3 de noviembre.

Aguinaldo 2025: 3 de noviembre.

Diciembre 2025: 1 de diciembre.

Pensión ISSSTE

Noviembre 2025: 31 de octubre.

Aguinaldo 2025: primera quincena de noviembre.

Diciembre 2025: 28 de noviembre.

En el caso del ISSSTE, el aguinaldo se distribuirá en dos partes: la primera durante la primera quincena de noviembre y la segunda el 2 de enero de 2026.

En total, los jubilados del ISSSTE recibirán 40 días de pensión, mientras que los del IMSS obtendrán 30 días, lo que representa un ingreso fundamental para afrontar los gastos de fin de año.