La medida busca verificar la formalización laboral, la afiliación a seguridad social y el cumplimiento de derechos básicos en un sector donde más del 80 % de las trabajadoras se encuentra en la informalidad.

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En Colombia, el trabajo doméstico continúa siendo uno de los sectores con mayores niveles de informalidad y vulnerabilidad laboral. De acuerdo con cifras oficiales, más de 704.000 personas se dedican a estas tareas, de las cuales aproximadamente 647.000 son mujeres. Sin embargo, solo el 17 % cuenta con afiliación al sistema de seguridad social, mientras que cerca del 60 % percibe ingresos iguales o inferiores al salario mínimo legal vigente.

A pesar de que la legislación vigente reconoce a las trabajadoras domésticas como sujetos de especial protección, los datos del DANE evidencian que estas garantías no se reflejan plenamente en la práctica.

La situación se da en paralelo a cuestionamientos sobre la efectividad de la inspección laboral, que según organizaciones sindicales se mantiene limitada y reactiva, mientras el Gobierno Nacional sostiene que la baja cantidad de denuncias formales dificulta la intervención directa, ya que muchas trabajadoras recurren a sindicatos por temor o desconfianza.

¿Cómo funciona el operativo de inspección casa a casa?

En este contexto, el Gobierno de Colombia avanzó con una estrategia de inspección laboral puerta a puerta, orientada a verificar el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas directamente en los hogares donde prestan sus servicios.

El operativo, impulsado por el Ministerio del Trabajo Ministerio del Trabajo, contempla visitas técnicas en viviendas particulares para revisar condiciones de contratación, afiliación a seguridad social, cumplimiento salarial y acceso a prestaciones laborales básicas. La iniciativa busca contrastar la información registrada en los sistemas oficiales con la realidad del vínculo laboral.

El Ministerio del Trabajo realizará inspecciones en hogares para controlar la situación laboral de las trabajadoras domésticas en Colombia. (Fuente: Representación creada con IA) Representación creada con IA

Estas inspecciones forman parte de una política de fortalecimiento de la vigilancia laboral, con especial énfasis en la formalización del empleo doméstico, donde la informalidad supera el 80 % en varias zonas urbanas del país.

¿Qué sectores y trabajadoras están bajo control?

El plan está focalizado en el sector del trabajo doméstico remunerado, que incluye principalmente a trabajadoras de limpieza, cuidado de personas y mantenimiento del hogar.

Según el enfoque oficial, la estrategia prioriza ciudades con alta concentración de empleo doméstico informal, entre ellas:

Bogotá D.C.

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Montería

Bucaramanga

Cúcuta

El objetivo es verificar que las relaciones laborales cumplan con lo establecido en la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con afiliación a salud, pensiones, riesgos laborales y contratos formales.

¿Qué dicen los datos y por qué se implementa la medida?

Las cifras del sector reflejan un escenario de alta precarización ya que solo una minoría de trabajadoras domésticas accede a seguridad social, mientras que la mayoría permanece en condiciones de informalidad laboral prolongada.

A esto se suman reportes de organizaciones sindicales como la CUT Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la CTC Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la CGT Confederación General del Trabajo (CGT), que advierten sobre incumplimientos frecuentes en la contratación, falta de afiliación a seguridad social y desconocimiento de derechos laborales básicos.

Asimismo, un estudio realizado en regiones como Cartagena y Urabá identificó factores que dificultan la formalización, como el desconocimiento del sistema de cesantías, la falta de información sobre riesgos laborales, y el temor a perder subsidios estatales en caso de ingresar al régimen contributivo.

¿Qué pasa si se detectan irregularidades laborales?

Cuando las inspecciones detectan incumplimientos, como falta de afiliación a seguridad social o ausencia de contrato formal, el Ministerio del Trabajo puede iniciar procesos administrativos contra los empleadores.

Entre las medidas posibles se incluyen requerimientos de regularización inmediata de la relación laboral, sanciones económicas y seguimiento posterior para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.

¿Qué herramientas utiliza el Estado para el control?

Además de las inspecciones presenciales, el Gobierno avanza en el fortalecimiento de sistemas de información y cruce de datos entre entidades públicas para identificar inconsistencias en la formalización laboral.

Esta estrategia se enmarca en lineamientos de política pública como el CONPES 4189 CONPES 4189 Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, que impulsa el fortalecimiento de la inspección laboral, la reducción de la informalidad y la ampliación de la protección social para trabajadores históricamente excluidos.