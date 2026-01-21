Claudia Sheinbaum prohíbe a estos empleados trabajar de más y no se les pagará.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado de un proyecto de reforma laboral que transformará gradualmente la jornada de trabajo en México.

La iniciativa, acordada con sectores empresarial, sindical, académico y gubernamental, beneficiará a 13,4 millones de trabajadores a partir de 2026.

La reforma establece una implementación escalonada que reducirá dos horas anuales hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Reducción gradual sin afectación salarial

El esquema contempla que la jornada laboral pase de 48 a 46 horas en 2027, luego a 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, confirmó que la reducción no implicará disminución de sueldos ni prestaciones.

Los empleados jóvenes se verán beneficiados con esta medida.

“Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas”, explicó Sheinbaum durante una conferencia matutina.

La mandataria agregó que la medida “no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos, incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso”. La reforma entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, iniciando el período de transición.

Cómo serán las horas extras a partir de la reforma laboral de Sheinbaum

Entre las medidas más destacadas se encuentra la prohibición total de horas extraordinarias para menores de edad, una protección laboral sin precedentes en la legislación mexicana.

Para trabajadores adultos, la jornada extraordinaria permitirá laborar entre 9 y 12 horas extra semanales de forma voluntaria. Estas podrán distribuirse en máximo cuatro horas diarias durante cuatro días de la semana, con un tope de cuatro horas triples establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El nuevo marco legal establece que ningún trabajador podrá superar las 12 horas laborales en un solo día, sumando jornada ordinaria y extraordinaria. Esta medida busca garantizar jornadas dignas y un reparto adecuado del tiempo de trabajo.

Como mecanismo de vigilancia, las empresas deberán implementar un registro electrónico de jornada laboral emitido por la Secretaría del Trabajo. Este sistema permitirá verificar el cumplimiento efectivo de las horas ordinarias y extraordinarias en todos los centros laborales del país.

Cuáles son los beneficios de la reducción de la jornada laboral

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son: