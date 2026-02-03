En esta noticia Inicio con el pie derecho

Banregio Grupo Financiero anunció la separación de Banco Regional del banco digital Hey Banco, como parte de su reorganización corporativa.

En un comunicado enviado al público inversionista, Banregio anunció que se se llevó a cabo la Escisión de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (Banco Regional), en su calidad de escindente que no se extingue, con objeto de segregar parte de su activo, pasivo, capital social y ciertas operaciones activas y pasivas, para transmitirlos a una sociedad escindida a ser constituida como resultado de la escisión, la cual se fusionó de forma inmediata con Hey Banco.

“Para llevar a cabo la reorganización corporativa señalada se tramitó y obtuvo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el Oficio No. 312-2/10251/2025 y por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el Oficio No. UBVA/007/2026”, detalla el documento.

La reorganización, añaden, permitirá que Banco Regional continúe operando conforme a su estrategia y enfoque de negocio y lleve a cabo y ofrezca a sus clientes operaciones activas y pasivas propias.

Mientras tanto, Hey Banco, con la transferencia de operaciones de la marca “Hey” que fueran administradas por Banco Regional, comenzará operaciones como banco independiente. Tanto Banco Regional como Hey Banco son entidades financieras integrantes de Banregio Grupo Financiero y subsidiarias de la emisora Regional.

De acuerdo con datos de la CNBV, Hey Banco acumula activos por MXN $1,859 millones y representó 1% de la utilidad del grupo financiero al cierre del año pasado, de acuerdo con su reporte trimestral.

Hey Banco inició operaciones en 2020 y desde 2023 obtuvo la licencia como Institución de Banca Múltiple por parte de la CNBV.