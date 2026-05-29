Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Podrías estar propenso a molestias de garganta. Las continuas oscilaciones de temperatura no te sentarán bien, así que mantente atento y refuerza tus cuidados. Si te sientes mal, quédate en casa y guarda reposo; evita salir aunque tengas ganas.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy Virgo tendrá buena fortuna en el amor: la comunicación será fluida y los gestos sinceros acercarán corazones; la mayor compatibilidad se dará con Tauro, signo con el que reinarán la calma y la confianza.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Para Virgo, la suerte en el trabajo será discreta y ligada al autocuidado: si las oscilaciones de temperatura te provocan molestias de garganta, prioriza tareas tranquilas y comunicación escrita; la prudencia y la organización atraerán pequeños apoyos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas: dieta balanceada, hidratación, sueño regular, ejercicio moderado y pausas para relajarse; evitar el perfeccionismo y realizar chequeos preventivos protege su bienestar.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Virgo

Bebe líquidos tibios. Evita cambios bruscos de temperatura. Quédate en casa y descansa si notas molestias.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.