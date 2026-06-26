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La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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El horóscopo de este viernes para Libra

Para Libra, el día fluye mejor al mirar con calma la llamada que desconcierta: tras el primer impacto, esa novedad podría ser la llave que se buscaba.

Si los consejos cercanos hoy no orientan, pesa más una reflexión propia y apacible, con límites claros y un paso a la vez.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Para las personas de Libra, en el trabajo este 2026-06-26 una llamada inesperada podría desconcertarlas al principio, pero en realidad abrirá puertas que anhelaban; confíen en su criterio, evalúen la propuesta con calma y filtren los consejos afectuosos pero desacertados: aprender a gestionar esto por sí mismas impulsará su avance.

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Libra: así te irá en el amor este viernes

Libra, en el amor hoy podrías recibir una llamada que al principio te confunda, pero si sigues tu intuición y no te dejas llevar por opiniones externas, verás abrirse una oportunidad emocional que deseabas. Mantén el equilibrio y decide con calma: un reencuentro o un inicio ilusionante puede tomar forma.

Tu mayor compatibilidad del día será con Géminis, con quien la comunicación fluirá de manera natural y te ayudará a explorar esas puertas que se abren sin presiones. Si te permites la curiosidad y la ligereza, la chispa será inmediata.

Los números de la suerte para Libra

Para los Libra, los números de la suerte 7, 12, 76 y 72 pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, si una llamada te inquieta, protege tu equilibrio: respira profundo, da una breve caminata y decide desde la calma; prioriza orientación neutral y limita consejos confusos de tu entorno.

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