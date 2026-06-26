La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 26 de junio para Leo

Para Leo, el día puede traer un proyecto que se interponga; la salida no radica en rendirse, sino en reconocer el valor de pedir apoyo, ya sea práctico, técnico o emocional.

En los próximos días, es posible el encuentro con un profesional de verdad; su aporte podría marcar la diferencia y hasta derivar en una colaboración conveniente.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Este 2026-06-26, Leo podría toparse con un proyecto que se atraviese en el trabajo; la salida no será rendirse, sino pedir ayuda —ya sea técnica, mentoría o colaboración—. En los próximos días aparecerá un verdadero profesional a quien podrías contratar: no lo dejes escapar, pues será clave para impulsar el avance.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo, hoy en el amor podrías toparte con un obstáculo que te pida bajar el orgullo: la clave no es rendirte, sino pedir apoyo y abrirte al consejo. Una conversación honesta desbloqueará malentendidos y mostrará quién quiere esforzarse contigo.

Tu compatibilidad más alta del día será con Capricornio, un signo práctico y profesional que aporta estructura y soluciones. También podrías conectar con alguien del entorno laboral: no lo dejes escapar.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 97, 34, 83 y 69 y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas clave o probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, si un proyecto te sobrepasa, cuida tu salud mental y física: no te aísles ni tires la toalla; pide ayuda y, cuando conozcas a ese profesional, considera consultarlo, mientras incorporas descansos, respiración y caminatas breves.