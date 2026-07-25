La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 25 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

leoninos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este sábado para Leo

Para las personas del signo Leo, el día se encauza al clarificar qué merece la pena ahora y alinear la energía con ese propósito. Con los recursos ya a mano, elegir un primer paso concreto facilita el movimiento.

Evitar el retroceso resulta clave: la duda prolongada no aporta nada. La suma de avances modestos crea impulso y afirma la propia dirección.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Leo?

Este 2026-07-25, las personas de Leo en el trabajo verán con claridad qué merece la pena hacer; cuentan con los recursos para avanzar y, si actúan con decisión, se abrirán oportunidades. Eviten echarse atrás: dar el paso que ya saben necesario será clave para obtener resultados concretos.

Leo: así te irá en el amor este sábado

Leo, hoy el amor te favorece si actúas: confía en lo que sientes y da ese paso que sabes que debes dar. Si dudas o te echas atrás, las oportunidades podrían esfumarse sin dejar huella.

Tu mayor compatibilidad del día es con Aries, cuya energía directa y valiente potenciará tu iniciativa y hará fluir la conexión emocional y física.

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, los números de la suerte "32, 75, 96, 78" pueden ayudarles en juegos de azar, decisiones importantes y fechas clave.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, confía en tu fuerza y actúa: hoy da un paso concreto por tu bienestar, como 15 minutos de movimiento o cinco de respiración consciente. Evita posponer; celebrar cada pequeño avance reforzará tu ánimo y te impulsará a seguir.