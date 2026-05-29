Este viernes, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este viernes

Hoy alguien podría lanzarte una pregunta bastante indiscreta. Procura responder con ambigüedad para que el curioso se quede dándole vueltas un buen rato. Lo mejor es hacer oídos sordos a las tonterías; así evitarás alimentar chismes.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra irradiará encanto y equilibrio en el amor, favoreciendo conversaciones sinceras y acercamientos dulces; la compatibilidad será especialmente alta con Géminis, propiciando química ligera y coqueteo natural.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo favorece la discreción: si te lanzan una pregunta indiscreta, responde con ambigüedad y haz oídos sordos a las tonterías; así evitarás chismes y dejarás que las oportunidades fluyan.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud buscando equilibrio: dormir bien, hidratarse, comer ligero y practicar actividades que calmen la mente, como yoga o caminatas, evitando excesos y escuchando a su cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Libra

Responde con ambigüedad a lo indiscreto. Ignora tonterías y provocaciones. No alimentes chismes; enfócate en tus prioridades.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.