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Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este lunes

Por el momento evita asociarte o entrar en negocios en conjunto; te conviene manejarlo por tu cuenta, porque así obtendrás mejores resultados. Mantente activa en todo momento, sin excederte ni hacerte daño. Tienes todo para triunfar: saldrás con fuerza y ganas de conquistar.

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El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).
El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, tu suerte laboral brilla al trabajar por tu cuenta: evita asociarte por ahora y mantén un ritmo activo sin excederte; así obtendrás mejores resultados y avanzarás con fuerza para conquistar tus metas.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Evita asociarte hoy; maneja tus asuntos por tu cuenta. Mantente activa con moderación para no hacerte daño. Enfoca tu energía en tus metas con confianza.

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La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.