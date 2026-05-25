Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este lunes

Por el momento evita asociarte o entrar en negocios en conjunto; te conviene manejarlo por tu cuenta, porque así obtendrás mejores resultados. Mantente activa en todo momento, sin excederte ni hacerte daño. Tienes todo para triunfar: saldrás con fuerza y ganas de conquistar.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, tu suerte laboral brilla al trabajar por tu cuenta: evita asociarte por ahora y mantén un ritmo activo sin excederte; así obtendrás mejores resultados y avanzarás con fuerza para conquistar tus metas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Evita asociarte hoy; maneja tus asuntos por tu cuenta. Mantente activa con moderación para no hacerte daño. Enfoca tu energía en tus metas con confianza.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.