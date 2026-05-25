La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Capricornio para este lunes

Deja ir lo que se apartó de ti; no trates de mantenerlo a la fuerza a tu lado. El ayer no vuelve, solo permanece en la memoria. Intenta guardarlo en un rincón especial de tus sentimientos. Quienes te rodean valorarán que ordenes tu vida y que recuperes la persona que eras antes.

El horóscopo del día para Capricornio (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy buena fortuna en el amor, con un clima ideal para reforzar la confianza y dar pasos concretos. Un detalle atento puede acercar mucho a esa persona especial. Compatibilidad destacada con Tauro, favoreciendo estabilidad y apoyo mutuo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este lunes?

Capricornio, tu suerte en el trabajo mejora al dejar ir lo que ya se apartó: no lo fuerces, honra el ayer en la memoria y ordena tus prioridades. Al recuperar tu esencia perseverante, atraerás oportunidades sólidas y el reconocimiento de quienes te rodean.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio cuida su salud con una rutina constante: buen sueño, alimentación equilibrada e hidratación. Incluye estiramientos y ejercicio de bajo impacto para proteger huesos y articulaciones y reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Capricornio

Suelta lo que ya se fue. Guarda el ayer en la memoria. Ordena tu vida y vuelve a ti.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.