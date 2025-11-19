La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 19 de noviembre de 2025 a Santo Profeta Abdías y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Santo Profeta Abdías?

Santo Profeta Abdías es conocido por ser un profeta del Antiguo Testamento que desempeñó un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Su mensaje se centra en la advertencia sobre la ira del Señor, especialmente dirigida a las naciones enemigas que se habían levantado contra Israel tras su exilio. Abdías es considerado un portavoz de Dios en un tiempo de gran adversidad para su pueblo.

La conmemoración de san Abdías resalta su importancia como un mensajero de esperanza y justicia. A través de sus profecías, Abdías no solo denuncia las acciones de los enemigos de Israel, sino que también reafirma la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Su obra es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la justicia divina prevalecerá.

El libro de Abdías, aunque breve, es significativo por su contenido y su contexto histórico. En él, se refleja la angustia del pueblo de Israel y la promesa de restauración. La figura de Abdías se erige como un símbolo de resistencia y fe en tiempos de crisis, recordando a los creyentes la importancia de confiar en la protección y el juicio de Dios.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el miércoles, 19 de noviembre de 2025

El 19 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Federico Jansoone, un religioso del siglo XX conocido por su dedicación a la educación y el servicio a los demás. Su legado perdura en las enseñanzas que dejó a sus discípulos y en su compromiso con la fe.Asimismo, se conmemora a los beatos Santiago y Jacobo Benfatti, ambos del siglo XIV, quienes son recordados por su vida de piedad y su contribución a la iglesia en tiempos difíciles. Su beatificación resalta la importancia de su labor pastoral y su influencia en la espiritualidad de la época.La celebración también incluye a Santa Matilde de Hackeborn, del siglo XIII y a San Eudón de Le Puy, del siglo VIII, entre otros. Estos santos, cada uno con su propia historia y virtudes, son un recordatorio de la rica tradición de la iglesia y su continuo impacto en la vida de los fieles.

La oración para Santo Profeta Abdías:

Oración a Santo Profeta Abdías: "Oh Santo Profeta Abdías, intercede por nosotros ante Dios y guíanos en el camino de la verdad y la justicia. Amén."

