Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Juan Bautista (Natividad), ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Juan Bautista, precursor del Señor, exultó de gozo en el seno materno por la llegada de la salvación y fue el más grande entre los nacidos de mujer.

Santoral del día | San Juan Bautista (Natividad) (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Juan Bautista (Natividad)?

San Juan Bautista, conocido como el Precursor del Señor, es una figura central en la tradición cristiana. Según la solemnidad de su Natividad, se destaca que, incluso antes de su nacimiento, Juan sintió la presencia del Espíritu Santo en el seno materno, lo que simboliza su maravilloso papel en la historia de la salvación. Este momento es recordado como una manifestación temprana de su vocación y su conexión con Jesús.

Su nacimiento es considerado un anuncio de la llegada de Cristo, consolidando su función como el precursor que prepara el camino para el Salvador. La alegría que sintió en su interior está ligada a la esperanza de redención para toda la humanidad, lo que resalta la importancia de su existencia y su misión divina. Con su vida y obra, Juan Bautista recuerda a los creyentes la necesidad de estar preparados para la llegada de Jesús.

La figura de San Juan Bautista se ilumina aún más con el testimonio de Jesucristo, quien lo describió como el más grande entre los nacidos de mujer. Esto no solo resalta su singularidad, sino que también enfatiza el honor y la gracia que Dios le otorgó. Juan, con su ejemplo de humildad y entrega, se convierte en un modelo para todos los que buscan vivir en fidelidad a la voluntad divina.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Juan Bautista (Natividad) (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 24 de junio de 2026

El 24 de junio de 2026 se celebran diversas festividades en honor a santos de diferentes épocas y orígenes. Entre ellos se encuentra San Farnacio, un mártir venerado por su valentía y fe y San Agilberto, quien junto a sus compañeros, dejó una huella significativa en el siglo IV. Estas celebraciones destacan la importancia de la tradición y la devoción en la comunidad religiosa.Además, se rinde homenaje a San Goardo de Nantes, un santo del siglo IX, así como a San Teodulfo de Lobbes, que vivió en el siglo VIII. También se conmemora a San Teodgaro de Vestervig, patrón de la localidad danesa de Vestervig y a San Rumoldo de Malinas, un destacado religioso del mismo siglo que ha dejado un legado en la historia de la fe cristiana.No se pueden dejar de lado las festividades en honor a la Beata María de Guadalupe García Zavala, canonizada en el siglo XX y a San Simplicio de Autun, un santo de principios del siglo IV. La conmemoración de estos santos es una oportunidad para recordar sus vidas y enseñanzas, así como para fortalecer la espiritualidad de quienes los veneran.

La oración para San Juan Bautista (Natividad):

Oh, Dios, que hiciste nacer a san Juan Bautista para preparar a Cristo, el Señor, un pueblo bien dispuesto, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.