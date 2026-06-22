Este martes, 23 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San José Cafasso, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San José Cafasso fue un presbítero de Turín que destacó por formar clérigos y reconciliar con Dios a presos y condenados a muerte.

Santoral del día | San José Cafasso (foto: Pixabay).

¿Quién fue San José Cafasso?

San José Cafasso fue un presbítero de Turín, en el Piamonte de Italia.

Se dedicó a la formación espiritual y científica de los clérigos.

También se ocupó de reconciliar con Dios a los presos de la cárcel y a los condenados a muerte.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

fe por Dios

Santoral del día | San José Cafasso (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 23 de junio de 2026

El 23 de junio de 2026 se conmemora a varios santos importantes en la tradición cristiana. Entre ellos, se encuentran San Zenas y San Zenón de Filadelfia, ambos del siglo IV, quienes son recordados por su dedicación y su compromiso con la fe. Estos santos fueron fundamentales en la expansión del cristianismo en su época y son venerados en diversas comunidades.También se celebran figuras históricas como Santa Ediltrudis de Eli del siglo VII y el Beato Lanfranco de Pavía del siglo XII. Santa Ediltrudis es conocida por su vida de ascetismo y caridad, mientras que Lanfranco es recordado por su labor en la reforma monástica y su papel en la iglesia de su tiempo. Su legado continúa inspirando a los fieles de hoy.Por otro lado, la lista de santos incluye a beatos más recientes como Beata María de Oignies y Beata María Rafaela Cimatti, así como al Beato Pedro Jacobo de Pésaro y Santo Tomás Garnet. Este conjunto de santos, que abarca desde el siglo IV hasta el siglo XVII, refleja la rica diversidad de la historia de la iglesia y su veneración a aquellas personas que vivieron su fe profundamente.

La oración para San José Cafasso:

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