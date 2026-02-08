Este lunes, 9 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Apolonia de Alejandría, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,Santa Apolonia de Alejandría fue una virgen y mártir que prefirió entregarse al fuego antes que renunciar a su fe. Santa Apolonia de Alejandría fue una virgen y mártir cristiana que vivió en el siglo III en Egipto. Su vida se desarrolló en un contexto de intensa persecución contra los cristianos, donde muchos fueron sometidos a torturas y sufrimientos por su fe. Apolonia se destacó por su valentía y firmeza en sus creencias, enfrentando con determinación los crueles tormentos infligidos por sus perseguidores. Durante su martirio, Apolonia se negó a renunciar a su fe, eligiendo en su lugar entregarse al fuego antes que proferir palabras impías. Este acto de sacrificio la convirtió en un símbolo de resistencia y devoción para los cristianos, quienes la veneran por su inquebrantable lealtad a Dios. Su historia ha sido recordada a lo largo de los siglos, inspirando a muchos a mantener su fe ante la adversidad. La conmemoración de Santa Apolonia se celebra en Alejandría, donde su legado perdura como un ejemplo de fortaleza espiritual. Su vida y martirio son un recordatorio del costo que algunos han tenido que pagar por su fe y su figura sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que enfrentan persecuciones por sus creencias. Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 9 de febrero de 2026 se conmemoran varios santos de distintas épocas, destacando la figura de San Alto, quien vivió en el siglo VIII. Este santo es recordado por su dedicación y servicio a la comunidad, siendo un ejemplo de fe y devoción en su tiempo.Otro santo que se celebra en esta fecha es San Ansberto, del siglo VII, conocido por su labor evangelizadora y su compromiso con la enseñanza de la fe cristiana. Su legado perdura en la historia de la iglesia, inspirando a generaciones de creyentes.Además, se recuerda a San Miguel Febres Cordero, un santo del siglo XX, cuya vida estuvo marcada por la educación y el servicio a los demás. Junto a él, se celebran también San Marón, San Teliavo y San Sabino, obispo, quienes aportaron su sabiduría y guía espiritual a lo largo de los siglos.