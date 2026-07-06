La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este martes, 7 de julio de 2026 a San Fermín y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Fermín (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Fermín?

San Fermín fue obispo de Pamplona, enviado por San Saturnino de Tolosa para predicar el Evangelio.

Fue consagrado como el primer obispo de Pamplona.

Después de algunos años volvió a las Galias y predicó en el norte de Francia, muriendo en Amiéns en el s. II.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Fermín (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 7 de julio de 2026

El 7 de julio de 2026 se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos de la tradición cristiana. Entre ellos, destacan San Panteno de Alejandría, un destacado teólogo del siglo III y San Willibaldo de Dryopolis, un importante evangelizador del siglo VIII. La conmemoración de estos santos resalta su legado religioso y cultural.En esta jornada, también se recuerda a figuras como Santa Edilburga de Ebreuil y San Mel Ruain, ambos del siglo VIII, quienes dedicaron sus vidas al servicio de la fe. Asimismo, la iglesia hará una mención especial de la Beata Ifigenia de San Mateo y el Beato Juan José Juge de Saint-Martin, ambos del siglo XVIII, quienes han dejado huella en la comunidad cristiana.Además, se rendirá homenaje a San Marcos Ji Tianxiang, un mártir del siglo XX y a la Beata María Romero Meneses, conocida por su labor en la educación y el bienestar social. La celebración incluirá también al Beato Oddino Barotti del siglo XV y San Odón de Urgel del siglo XII, así como a Santa María Guo Lizhi y sus compañeros y al Beato Pedro To Rot, reafirmando la diversidad y riqueza de la santidad en la historia de la iglesia.

La oración para San Fermín:

A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición.