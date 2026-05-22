Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Hoy es un día perfecto para iniciar un pasatiempo diferente o una nueva disciplina de ejercicio. Saldrás de la rutina, aunque algunos digan que has perdido la cordura. Amplía tus horizontes viajando, conociendo gente nueva o estudiando. Lo esencial para ti ahora es aprender algo que estimule tu intelecto.

El horóscopo del día para Tauro (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, hoy tu suerte en el trabajo crece si rompes la rutina: iniciar un nuevo pasatiempo o disciplina que estimule tu intelecto y te conecte con gente distinta te abrirá oportunidades y reconocimiento, aunque algunos lo vean como una locura.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Tauro

Inicia un pasatiempo o ejercicio nuevo hoy. Sal de la rutina sin preocuparte por críticas. Estudia algo que te rete o conoce gente nueva.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.