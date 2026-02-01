La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 2 de febrero de 2026 a Nuestra Señora de la Purificación y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Nuestra Señora de la Purificación (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora de la Purificación?

Nuestra Señora de la Purificación, también conocida como la Presentación del Señor o Nuestra Señora de la Candelaria, es una figura importante en la tradición cristiana. Su festividad se celebra 40 días después de la Navidad, conmemorando el momento en que María, madre de Jesús, llevó a su hijo al Templo de Jerusalén. Este acto cumplía con la ley mosaica que requería la presentación de los primogénitos y la purificación de las madres tras el parto.

La ceremonia de purificación de María simboliza la obediencia a las leyes religiosas y la importancia de la maternidad en la fe cristiana. En este contexto, Nuestra Señora de la Purificación representa no solo la pureza de María, sino también su papel como madre y su dedicación a Dios. Este evento es fundamental en la vida de Jesús, ya que marca su entrada en la comunidad y su reconocimiento como el Mesías.

La devoción a Nuestra Señora de la Purificación ha dado lugar a diversas tradiciones y celebraciones en diferentes culturas. En muchas comunidades, se realizan procesiones y rituales que destacan la importancia de la luz, simbolizada por las candelas, en la vida espiritual. Así, Nuestra Señora de la Purificación se convierte en un símbolo de esperanza y renovación para los creyentes.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a femenino femenino es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Santoral del día | Nuestra Señora de la Purificación (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 2 de febrero de 2026

El 2 de febrero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura del Beato Andrés Carlos Ferrari, conocido por su labor pastoral en el siglo XX. Su dedicación a la educación y el bienestar de los más necesitados lo ha convertido en un referente para muchos fieles.Entre los santos que se conmemoran también se encuentra Santa Catalina de Ricci, una mística del siglo XVI que vivió en la Toscana y es recordada por sus visiones y su profunda vida espiritual. Su legado sigue inspirando a quienes buscan una conexión más cercana con lo divino.Además, se celebran otros santos como San Burcardo, San Flósculo de Orleans y el Beato Esteban Bellesini, quienes han dejado huella en la historia de la Iglesia. La diversidad de estos santos, que abarcan desde el siglo VI hasta el XIX, refleja la rica tradición de la fe católica a lo largo de los siglos.

La oración para Nuestra Señora de la Purificación:

La oración que se reza a Nuestra Señora de la Purificación es: "Oh María, Madre de Dios, que en la Purificación te presentaste en el Templo, intercede por nosotros ante tu Hijo, para que seamos purificados de nuestros pecados y alcancemos la gracia de vivir en su amor."