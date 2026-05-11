El dólar canadiense cotiza a 12.58 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 11 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,06%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. La cotización del dólar canadiense mostró debilidad: en la última semana cayó -2.16% y en el último año acumuló -7.55%, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: comenzó con avances, retrocedió, repuntó brevemente, sufrió una racha de caídas y cerró con un leve rebote. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.61%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.70%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto sugiere que en los últimos días, la moneda ha tenido un comportamiento ascendente, lo que puede beneficiar a los exportadores y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva puede ser temporal y factores económicos globales o locales podrían impactar esta alza en el futuro cercano. La sostenibilidad de este crecimiento dependerá de las condiciones del mercado y las políticas monetarias. para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV (permiso visible) y verifica en Condusef o Profeco que estén registradas; compara el tipo de cambio, comisiones y el spread antes de entregar efectivo. Evita cambistas informales y operaciones en la vía pública; acude a sucursales concurridas, lleva identificación oficial, solicita y conserva el comprobante y confirma el conteo en ventanilla. para finalizar, limita el efectivo que portas, guarda los billetes discretamente y no divulgues el monto ni la ruta de traslado; si usas cajeros, elige los de bancos reconocidos y revisa que no haya aditamentos. Considera transferencias internacionales de proveedores regulados, evita cambiar en aeropuertos salvo emergencia, revisa los billetes con detector y verifica políticas de devolución ante billetes dañados o falsos. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".