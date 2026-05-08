Este viernes, 8 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 763.8214 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,98%. En el mercado, la cotización del Real subió 3.06% en la última semana y 2.75% en el último año, reflejando un impulso reciente sobre una tendencia anual más moderada. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró predominio de alzas, con retrocesos intermitentes y una jornada sin cambios; el balance es positivo y cerró con impulso tras dos sesiones en ascenso. La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 21.65%, superior al 14.97% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual puede ser un indicativo de confianza en la economía local. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 76382.13957290283 pesos colombianos; 200 reales cuestan 152764.27914580566 pesos colombianos y 500 reales cuestan 381910.69786451415 pesos colombianos, considerando un valor por unidad de 763.8213957290283 pesos colombianos.