El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.27 este miércoles, 1 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.03% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso dominicano subió 2.35% en la última semana y cayó -3.46% en el último año, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 19.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 11.34%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido sugiere una mayor fortaleza de la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante monitorizar esta tendencia, ya que una valorización excesiva podría llevar a ajustes en el futuro. La clave será observar cómo se comporta la cotización en los próximos días para determinar si esta tendencia se mantiene.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.