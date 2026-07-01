La cotización del euro cerró a USD 0.8786 este miércoles, 1 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.35%.

En el mercado del euro, la cotización cayó -0.24% en la última semana, pero en el último año acumuló un aumento de 2.41%, señalando una tendencia general positiva pese al retroceso reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha alcanzado un 3.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se refleja en un dato de 1 positivo, indicando que la moneda europea ha ganado valor en el mercado.

La estabilidad en la tendencia del Euro en los días recientes también sugiere confianza entre los inversores. Este aumento podría relacionarse con factores económicos favorables en la Eurozona, generando expectativas optimistas para su evolución futura.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

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Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.