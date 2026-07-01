El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.624 este miércoles, 1 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.45% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización subió 2.32% en la última semana, mientras que en el último año registró una variación de -0.45%, reflejando un repunte reciente pese a un balance anual negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.26%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido apreciándose, lo cual es un buen indicador para la economía local en el corto plazo.

Sin embargo, se observa que las fluctuaciones recientes en el mercado podrían afectar esta tendencia si no se estabilizan. La continuación de este comportamiento positivo dependerá de factores económicos tanto internos como externos.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.