Este martes, 8 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.6646 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.76 pesos y un mínimo de 19.65 pesos.

En la última semana, el euro cayó un -0.16% y en el último año acumuló un -7.63%, mostrando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro tuvo altibajos: una racha de cuatro descensos a mitad de período y un repunte en las dos jornadas finales, con balance neto cercano al inicio.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.34%.

La cotización del Euro hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 indica que ha habido un incremento en su valor en relación con los días pasados. Esto sugiere que los inversores están más optimistas, lo que podría impulsar aún más la moneda en el corto plazo.

Sin embargo, es importante considerar que dicha tendencia positiva podría verse afectada por factores económicos externos e internos que podrían influir en la estabilidad del Euro en los próximos días. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene el optimismo en los mercados, es posible que el Euro continúe fortaleciendo su posición.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.