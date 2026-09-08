Al cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8599. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.13%.

La cotización del Euro muestra una evolución negativa, con un descenso de -28,99% en la última semana y una caída de -31,30% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.03%, es menor que la volatilidad anual del 5.25%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en su percepción en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar ganando confianza entre los inversionistas, lo que puede resultar en un impacto adicional en la economía de la zona euro si se mantiene este comportamiento en el corto plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.