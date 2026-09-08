Este martes, 8 de septiembre de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2738 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.56%.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización subió 0.03% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -6.13%, indicando una tendencia general a la baja.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense osciló con volatilidad: avances y retrocesos equilibrados, sin jornadas planas, breve repunte intermedio y cierre al alza.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 5.10 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.23 %.

Hoy, el Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en un valor superior a cero. Esto indica que su cotización ha ido en aumento en comparación con los días pasados, fortaleciendo su posición frente a otras monedas.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque la tendencia es positiva en este momento, el comportamiento futuro puede verse influenciado por factores económicos y políticos que podrían alterar esta dinámica.

El fortalecimiento del Dólar canadiense podría atraer más inversión en el país, pero se debe vigilar cualquier cambio en la economía global que pueda afectar esta tendencia.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.