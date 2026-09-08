Las orejas pueden enrojecerse y aumentar de temperatura de manera repentina sin que exista necesariamente un problema grave detrás. En muchos casos, se trata de una reacción temporal provocada por cambios de temperatura, emociones intensas o un aumento momentáneo del flujo sanguíneo.

Sin embargo, cuando el enrojecimiento aparece con frecuencia, dura demasiado tiempo o está acompañado de dolor, inflamación, picazón u otros síntomas, puede estar relacionado con una infección, una reacción alérgica, una irritación de la piel u otra condición que requiere atención.

Por eso, observar cuándo aparece el cambio y qué otros síntomas lo acompañan puede ayudar a identificar si se trata de una reacción pasajera o si es conveniente buscar una valoración médica.

Qué significa que la oreja te arda de repente: la explicación que viene desde la época del Imperio Romano ChatGPT

¿Por qué las orejas pueden ponerse rojas y calientes?

Una de las explicaciones más comunes está relacionada con los vasos sanguíneos. Ante determinados estímulos, estos pueden dilatarse y aumentar el flujo de sangre hacia la piel de las orejas, provocando que se vean más rojas y que aumente la sensación de calor.

El frío y el calor también pueden generar este efecto. Lo mismo puede ocurrir durante momentos de vergüenza, enojo, estrés o ansiedad, debido a los cambios que producen las emociones intensas en la circulación. En estas situaciones, el enrojecimiento suele desaparecer por sí solo después de un periodo corto.

¿Qué significa tener una sola oreja roja y cuándo debes prestar atención?

Si únicamente una oreja se pone roja y caliente, es posible que exista un factor localizado que esté provocando la reacción. La presión, el roce, una picadura, un pendiente, unos auriculares o un producto cosmético pueden afectar solamente uno de los lados.

Entre las causas que pueden explicar este cambio se encuentran:

Presión o roce: dormir sobre un mismo lado o utilizar auriculares durante mucho tiempo puede irritar la piel.

Infecciones: una otitis externa, un pequeño grano o una picadura pueden provocar calor, dolor e inflamación.

Alergias: pendientes, cosméticos u otros productos pueden desencadenar una reacción localizada.

Problemas dermatológicos: afecciones como dermatitis, eczema o psoriasis también pueden producir enrojecimiento.

Síndrome del oído rojo: es poco frecuente y puede provocar episodios repentinos de enrojecimiento, calor, ardor o dolor en una o ambas orejas.

Cambios en la circulación: la dilatación de los vasos sanguíneos puede hacer que una oreja tenga un color diferente a la otra.

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El llamado síndrome del oído rojo puede aparecer en episodios que duran desde algunos minutos hasta horas. En determinadas personas se ha relacionado con migrañas y otros factores neurológicos o cervicales. Aunque generalmente no se considera una condición peligrosa, los episodios frecuentes o muy molestos deben ser valorados por un profesional.

En términos generales, una oreja roja ocasionalmente no debería ser motivo de alarma. Lo importante es prestar atención a la evolución del síntoma y evitar atribuir automáticamente cualquier cambio de color a una enfermedad.

Si el enrojecimiento es persistente o aparece acompañado de dolor intenso, hinchazón, secreción, fiebre, problemas de audición, lesiones en la piel o episodios cada vez más frecuentes, conviene consultar a un médico para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado.