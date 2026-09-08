En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7383 este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.03%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó un -0.43% y en el último año acumuló un descenso de -2.82%, señalando una evolución negativa reciente y sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina es del 2.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.86%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia levemente positiva en comparación con los últimos tres días. El análisis de estos datos sugiere que el valor de la moneda ha sido sostenido, con una ligera inclinación al alza.

Sin embargo, los movimientos recientes son mínimos y se espera que la estabilidad continúe en el corto plazo. Esta tendencia podría ser indicativa de una consolidación en el mercado antes de posibles fluctuaciones más significativas.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.