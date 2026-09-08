Al cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.5. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.01%.

La cotización del peso dominicano se mantuvo estable en la última semana (0.00%), mientras que en el último año retrocedió -6.33%, mostrando estabilidad reciente pero una tendencia anual a la baja.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 7.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.10%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica que ha habido un incremento en su valor en los últimos días. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia revela una posible recuperación económica, lo cual podría reflejar una mayor confianza en el mercado y en la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta evolución para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.