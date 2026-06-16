En la sesión de apertura de este martes, 16 de junio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,490 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.02% en relación con el día anterior.

La cotización del peso colombiano en el mercado mostró una tendencia a la baja, con un retroceso semanal de -1.93% y una caída interanual de -9.77%.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 14.11%, es mayor que la volatilidad anual del 13.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA