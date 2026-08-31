En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.64 este lunes, 31 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.57%, mientras que en el último año retrocedió -6.52%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 8.98%, lo que es menor que la volatilidad anual de 11.39%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha incrementado en relación con las jornadas anteriores, lo que puede generar un ambiente de confianza en el mercado.

Además, al considerar el dato de 2, que se presenta en consecutivo, se refuerza la estabilidad reciente de esta tendencia, sugiriendo que el fortalecimiento del Peso dominicano podría ser sostenido en el corto plazo. Análisis de esta tendencia revela que una mejora continua en la cotización puede favorecer la economía local y atraer inversiones.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.