El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8605 este lunes, 31 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.31% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 40.84%, mientras que en el último año registró una variación de -117.15%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.49%, es menor que la volatilidad anual del 5.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

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Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.