El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6335 este lunes, 27 de abril de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.07% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.16% en la última semana y de 1.66% en el último año, indicando una evolución positiva y moderada. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 13.07%, es menor que la volatilidad anual del 19.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación en el valor de la moneda en el mercado. En contraste, en los días previos, la tendencia había sido estable, sin grandes oscilaciones en la cotización. Este cambio en la tendencia indica un posible fortalecimiento del Quetzal en el futuro inmediato. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes podrían estar influyendo en la apreciación del Quetzal guatemalteco. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.