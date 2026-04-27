La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.02 este lunes, 27 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.37%. En la última semana, el Peso dominicano retrocedió -0.72% y en el último año acumuló -1.47%, lo que indica una ligera tendencia a la depreciación en su cotización. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.33%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el contexto económico podrían influir en su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que están impulsando esta apreciación del Peso dominicano. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.