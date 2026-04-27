Al cierre de mercados de este lunes, 27 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.381. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.03%. En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.51%, pero en el último año retrocedió 9.79%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 3.98%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.71%, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este aumento, registrado durante dos días consecutivos, refleja una mejora en la confianza económica y una posible estabilización del mercado. A pesar de esta alza, es importante monitorizar las condiciones económicas externas que podrían influir en la cotización del Peso en el futuro. La tendencia actual sugiere una recuperación, pero la volatilidad siempre está presente en el contexto internacional. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.