En la sesión de apertura de este viernes, 24 de abril de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9844 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización entre euro y yuan retrocedió -0.64% y en el último año acumula una caída de -3.55%, señalando una tendencia bajista sostenida. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. Este comportamiento es indicativo de un posible aumento en la confianza económica y una mejora en las condiciones del mercado. En contraste, al observar la tendencia de los últimos días, se puede notar un cambio favorable que podría impactar en las decisiones de inversión y comercio. Este desarrollo es alentador y podría reflejar una recuperación en la economía relacionada con esta moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.99%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.92%, que refleja un mayor nivel de inestabilidad y variaciones en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.