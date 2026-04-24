En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización cayó -0.31% en la última semana, pero acumula un aumento de 0.54% en el último año, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual moderadamente alcista. Este viernes, 24 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8674 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,02%. La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. A medida que avanza la semana, se ha observado un aumento en su valor, lo que refleja un mayor interés y confianza por parte de los inversores. Este cambio en la tendencia puede ser un indicativo de una recuperación económica o de factores favorables en el mercado que están impulsando la demanda de la libra. Es importante seguir de cerca este patrón para comprender mejor su evolución futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 4.31%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.